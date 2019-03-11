بعد تحطم طائرة..وقف استخدام طائرات

2019/03/11 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أصدرت كل من الصين وإثيوبيا قراراً بوقف طائرات بوينج من طراز "ماكس 737"، بعد تحطم طائرة بالخطوط الجوية الإثيوبية المنكوبة.





وأظهر قرار إدارة الطيران المدني الصادر اليوم الاثنين، أنها أمرت الخطوط الجوية الصينية بتعليق العمليات التجارية لكافة طائرات بوينج.





وتقوم شركات الطيران الصينية بتشغيل 96 طائرة بوينج من طراز "737 ماكس".





وتحطمت بالأمس طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "737 ماكس" المتجهة إلى نيروبي بعد دقائق من الإقلاع، ما أسفر عن مقتل كل من كان على متن الطائرة والبالغ عددهم 157 شخصاً.





وفي الوقت نفسه، أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها أوقفت أسطول بوينج من طراز "737 ماكس" حتى إشعار آخر.





وكان سهم بوينج أغلق جلسة الجمعة الماضية عند مستوى 422.54 دولار، لكن العقود المستقبلية تشير إلى أنه سيستهل التعاملات على هبوط بأكثر من 8%.





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