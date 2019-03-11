2019/03/11 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت قيمة مبيعات العملة الأجنبية بالبنك المركزي العراقي في المزاد المنعقد اليوم الاثنين إلى 148.74 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد أمس الأحد والبالغة 138.55 مليون دولار، لتسجل زيادة بقيمة 10.19 مليون دولار.





ووفقاً لبيانات البنك المركزي العراقي الصادرة اليوم، بلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 31 مصرفاً، إلى جانب شركة تحويل مالي واحدة فقط.





وقال البنك في بيانه، إن المبيعات المنفذة اليوم هي نتائج يوم غد الثلاثاء، مبينا أن إجمالي البيع الكلي بلغ 171.14 مليون دولار.





وأضاف المركزي، أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 147.99 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي النقد المبيع 750 ألف دولار.





وتم بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، كما أن البيع النقدي سيكون بالسعر نفسه، وفقا للبيان.





وفي مزاد الأحد، بلغت مبيعات العملة الأجنبية بالبنك المركزي العراقي 138.55 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد الخميس الماضي والبالغة 135.79 مليون دولار.





ترشيحات:

التجارة العراقية: تأسيس 188 شركة وطنية يناير الماضي

النفط العراقية توضح تصريحات وزيرها ضد مجلس النواب

فيديو..



حدوتة اقتصادية..



ماذا يحدث في فنزويلا؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي العراقي: 148.7 مليون دولار مبيعات العملة بمزاد الاثنين) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي العراقي: 148.7 مليون دولار مبيعات العملة بمزاد الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).