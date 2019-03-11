شاهد... رئيس الوزراء التركي السابق يلعب لعبة

2019/03/11 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لرئيس البرلمان التركي المستقيل، بن علي يلدريم، وهو يلعب لعبة "ببجي" مع الشباب.

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