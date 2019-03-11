وزير النقل يمنح مليون دينار عراقي لكل نورس يحرز هدفا على الوصل الاماراتي

2019/03/11 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اوعز وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي باهض يوم الاثنين منح مليون دينار عراقي لكل لاعب زورائي يصل المرمى ويحرز هدفا على نظيره نادي الوصل الاماراتي .

وقال لعيبي في بيان "اننا اذ نشد ونراهن على قدرة وامكانية ابطالنا اللاعبين في فريق الزوراء على حصد وتسجيل الاهداف مقابل فريق الوصل الاماراتي لما يتمتعون به من همه وروح وطنية ومستوى عالي ومتميز من الاداء" .

يذكر ان وزير النقل خصص باصات لنقل المشجعين مجانا ومن عدة محاور الى مدينة كربلاء المقدسة لحضور المباراة التي تجمع الفريقين في بطولة آسيا .

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