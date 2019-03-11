2019/03/11 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان السوداني يخفض مدة تطبيق قانون الطوارئ إلى 6 أشهر بدلا من سنة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السودان:تخفيض مدة تطبيق قانون الطوارئ إلى 6 أشهر بدلا من سنة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان:تخفيض مدة تطبيق قانون الطوارئ إلى 6 أشهر بدلا من سنة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان:تخفيض مدة تطبيق قانون الطوارئ إلى 6 أشهر بدلا من سنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).