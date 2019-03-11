2019/03/11 | 15:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البرلمان السوداني يخفض مدة تطبيق قانون الطوارئ إلى 6 أشهر بدلا من سنة .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان:تخفيض مدة تطبيق قانون الطوارئ إلى 6 أشهر بدلا من سنة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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