2019/03/11 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ،الاثنين، أن العراق دولة إسلامية وعربية هامة وبإمكانها أن تلعب دورا اكبر في توفير الأمن وتطوير العلاقات مع دول المنطقة.وقال روحاني في مؤتمر صحافي مشترك ،عقده، مع الرئيس برهم صالح في بغداد: “علاقتنا مع العراق لا يمكن الاستغناء عنها وسنطورها”، مبينا أن “العلاقات التي تربط بين البلدين هي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روحاني: العراق قادر على لعب دورا اكبر في توفير الأمن وتطوير العلاقات مع دول المنطقة alansaar.

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