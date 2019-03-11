وزير العمل: ندعم عمل المنظمات التي تتعامل مع الفئات المستفيدة

2019/03/11 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان اليوم الاثنين، ان الوزارة تؤمن بالتعامل مع منظمات المجتمع المدني من خلال انشطتها ومراكز الابحاث فيها

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