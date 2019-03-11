خلال استقباله نظيره الايراني.. رئيس الجمهورية: بناء علاقات متميزة مع إيران وتطويرها سيكون لصالح العراق والمنطقة عموماً

2019/03/11 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الإثنين، في قصر السلام ببغداد، رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور حسن روحاني، وجرى استقبال رسمي حيث عزف السلامان

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