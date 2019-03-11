2019/03/11 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت السلطة الكمركية في مركز كمرك الشيب الحدودي بمحافظة ميسان، إرساليتين من مادة الجبس علامة (kipo) ايراني المنشأ لعدم صلاحيتها للأستهلاك البشري.و ذكر بيان للهيئة العامة للكمارك، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم، "أن إعادة الاصدار جاءت بناءا على تقرير لجنة الصحة العاملة في منفذ الشيب الحدودي التي بينت فشل الأرساليتين بالفحص المختبري من الناحية الجرثومية".

واضاف البيان، بأن "أستنادا لذلك أتخذ المركز الكمركي الأجراءات القانونية بحقها وسيلت بالسيل الكمركي و تم أعادة اصدارها الى جهة القدوم".

يذكر ان الهيئة العامه للكمارك كانت قد أعلنت يوم امس الاحد عن اعادة (٨) حاويات انابيب بلاستيكية ذات منشأ اماراتي جاءت بدون أوراق رسمية الى منفذ ام قصر الشمالي في سلسلة من أجراءاتها الاحترازية التي تنفذها مراكزها الكمركية للحد من دخول المواد المخالفة للشروط الصحية و المواصفات القياسية المعتمدة وخاصة التي تمس صحة الأطفال.



انتهى/ ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك تعيد أرساليتي اطعمة ايرانية المنشأ غير صالحة للاستهلاك البشري) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك تعيد أرساليتي اطعمة ايرانية المنشأ غير صالحة للاستهلاك البشري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).