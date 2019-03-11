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مجلس النواب يُصوت بأمهال لجنة الخدمات واللجنة القانونية فترة اسبوعين

العراقسياسة

مجلس النواب يُصوت بأمهال لجنة الخدمات واللجنة القانونية فترة اسبوعين

الاثنين 11 مارس 2019 - 14:43

مجلس النواب يُصوت بأمهال لجنة الخدمات واللجنة القانونية فترة اسبوعين

صوت مجلس النواب بأمهال لجنة الخدمات واللجنة القانونية فترة اسبوعين، لدراسة وعرض مشروع قانون معالجة التجاوزات للقراءة الاولى او ارجاعها الى الحكومة.

انتهى ..



م ف

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