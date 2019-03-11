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البرلمان يُصوت على تعديل نظامه الداخلي بأستثناء لجنة المراة من النصاب القانوني

العراقسياسة

البرلمان يُصوت على تعديل نظامه الداخلي بأستثناء لجنة المراة من النصاب القانوني

الاثنين 11 مارس 2019 - 14:39

البرلمان يُصوت على تعديل نظامه الداخلي بأستثناء لجنة المراة من النصاب القانوني

صوت مجلس النواب على تعديل نظامه الداخلي بأستثناء لجنة المراة من النصاب القانوني من حيث العدد بأعتبار ان الكتلة النسوية البالغة عددها ٨٤ هن اعضاء في لجنة المراة.

انتهى ..



م ف

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