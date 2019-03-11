2019/03/11 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق..جمع 55 توقيعا لإدراج مطالب نقابة المعلمين على جدول الأعمال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/11 | 15:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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