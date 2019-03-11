وزير النقل يمنح مكافأة مغرية لكل زورائي يسجل هدفاً على الوصل

2019/03/11 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أوعز وزير النقل، عبد الله لعيبي باهض، اليوم الاثنين، منح مليون دينار لكل لاعب بفريق الزوراء يصل المرمى ويحرز هدفا على نظيره نادي الوصل الاماراتي.

وقال لعيبي في بيان تلقته وكالة صدى “اننا اذ نشد ونراهن على قدرة وإمكانية ابطالنا اللاعبين في فريق الزوراء على حصد وتسجيل الاهداف مقابل فريق الوصل الاماراتي لما يتمتعون به من همه وروح وطنية ومستوى عالي ومتميز من الاداء”.ويواجه فريق الزوراء مساء اليوم على ملعب كربلاء الدولي ضيفه الوصل الإماراتي في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.وستبدأ المباراة في الساعة الخامسة بتوقيت العاصمة بغداد.





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