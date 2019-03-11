مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم غد الثلاثاء

2019/03/11 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم غد الساعة الواحدة بعد ظهراً.

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