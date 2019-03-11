مجلس النواب يصوت على تعديل مادة في نظامه الداخلي تخص المرأة

2019/03/11 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على تعديل نظامه الداخلي بالمادة 72 الخاصة بإستثناء لجنة المرأة من النصاب القانوني.

وقال مصدر نيابي لـ”النور نيوز”، ان “مجلس النواب صوت في جلسته، اليوم، على تعديل نظامه الداخلي بالمادة ٧٢ بإستثناء لجنة المرأة من النصاب القانوني من حيث العدد بإعتبار ان الكتلة النسويه البالغة عددها 84 هن أعضاء في لجنة المرأة”.

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