البرلمان ينهي القراءة الاولى لتعديل قانوني النزاهة والغرامات

2019/03/11 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أنهى مجلس النواب، اليوم الاثنين، القراءة الاولى لمشروع التعديل الاول لقانون النزاهة، والقراءة الأولى لتعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات.

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