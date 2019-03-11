وفد حركة البشائر يبحث مع فرج الله النهوض بواقع الاعلام الرسمي للدولة

2019/03/11 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..بحث وفد من حركة البشائر الشبابية مع مدير عام شبكة الاعلام العراقي فضل فرج الله واقع عمل الشبكة وسبل الارتقاء به وتطويره وسبل معالجته.وبارك الوفد الذي ترأسه الامين العام للحركة النائب ياسر المالكي عند زيارة مقر شبكة الاعلام ، تسنم فرج الله مهام ادارة شبكة الاعلام حيث اشاد الوفد بجهوده وجهود العاملين في شبكة الاعلام من خلال التزامهم بالمهنية والحيادية والخطاب الوطني الهادف الذي يعكس الصورة الحقيقية لجميع مكونات الشعب العراقي.وحث وفد الحركة ، رئيس شبكة الاعلام على توحيد الرؤى والعمل بجدية من اجل النهوض بواقع الاعلام الرسمي للدولة ومتابعة الاداء بشكل دقيق وضرورة الارتقاء بعمل الشبكة بمختلف قنواتها ووسائلها باعتبارها قناة الشعب مع التاكيد على التصدّي للشائعات التي تبثها الاطراف التي لاتريد الخير للعراق.واستمع الوفد إلى شرح مفصل لوضع الشبكة وآلية تطوير شبكة الاعلام بما يواكب التطوّر الاعلامي في الدول المتقدمة وبما يُسهم في تعزيز مكانة الاعلام العراقي وتطويره والذي يسنجم مع طموحات العراق الجديد وتطلعات ابنائه.

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