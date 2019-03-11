2019/03/11 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجموعة من المتبرعين للجنة الوطنية للحزب الجمهوري، أنه سيحقق فوزا ساحقا بنسبة 98 في المئة لو رشح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سأفوز حتماً لو رشحت نفسي لمنصب رئيس وزراء إسرائيل) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سأفوز حتماً لو رشحت نفسي لمنصب رئيس وزراء إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).