لتخفيف من وطأة العقوبات: روحاني في بغداد

2019/03/11 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في زيارة تحتل الملفات الاقتصادية الصدارة فيها، وصل، اليوم الإثنين، الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى بغداد، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، حاملا

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