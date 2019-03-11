2019/03/11 | 15:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في زيارة تحتل الملفات الاقتصادية الصدارة فيها، وصل، اليوم الإثنين، الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى بغداد، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، حاملا
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتخفيف من وطأة العقوبات: روحاني في بغداد) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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