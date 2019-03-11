2019/03/11 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

تظاهر العشرات من موظفي دائرة صحة بغداد، اليوم الاثنين، للمطالبة بزيادة مخصصاتهم المالية ورفع التسكين الوظيفي وتحسين مستوى المعيشة.وبحسب مقطع فيديو ورد لشبكة رووداو الإعلامية، يظهر تجمع العشرات من موظفي دائرة صحة بغداد أمام مقر وزارة الصحة بمنطقة باب المعظم وسط العاصمة.وطالب المحتجون بزيادة مخصصاتهم المالية وتحسين مستوى المعيشة لموظفي صحة بغداد.ورفع المتظاهرون لافتات تندد بوضع الموظفين بدوائر صحة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة لموظفي دوائر صحة بغداد للمطالبة بزيادة مخصصاتهم) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة لموظفي دوائر صحة بغداد للمطالبة بزيادة مخصصاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).