البرلمان: مؤشرات جيدة على تنفيذ البرنامج الحكومي

2019/03/11 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في مجلس النواب، اليوم الاثنين، ان هناك مؤشرات جيدة على تنفيذ البرنامج الحكومي بالرغم من قصر عمر الحكومة.

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