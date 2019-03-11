2019/03/11 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ مليون دينار لكل نورس يحرز هدفا على الوصل الاماراتي

11/03/2019 14:50:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي ، اليوم الاثنين، منحه مليون دينار عراقي لكل نورس يحرز هدفا على الوصل الاماراتي .

وذكرت وزارة النقل في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "وزير النقل عبد الله لعيبي اوعز بمنح مليون دينار عراقي لكل لاعب زورائي يصل المرمى ويحرز هدفا على نظيره نادي الوصل الاماراتي ".

واضاف اللعيبي بحسب البيان،: "اننا اذ نشد ونراهن على قدرة وأمكانية ابطالنا اللاعبين في فريق الزوراء على حصد وتسجيل الاهداف مقابل فريق الوصل الاماراتي لما يتمتعون به من همه وروح وطنية ومستوى عالي ومتميز من الاداء" .

هذا وخصص وزير النقل باصات لنقل المشجعين مجانا ومن عدة محاور الى مدينة كربلاء المقدسة لحضور المباراة التي تجمع الفريقين في بطولة آسيا.

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