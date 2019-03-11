2019/03/11 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رووداو – أربيل انطلق معرض الزهور والحدائق في أربيل، اليوم الإثنين، 11 آذار، 2019، بمشاركة 40 جهة، حيث تم فيه عرض نحو 500 نوع من الزهور والنباتات، ويستمر المعرض حتى يوم الأربعاء المقبل.

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