خاص | بعد تحذيرات من انهيار سدة ابو الفلين في البصرة.. هندسة الحشد تتوجه الى معالجتها

2019/03/11 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص

توجه الجهد الهندسي للحشد الشعبي في البصرة، اليوم الاثنين، الى هور الحويزة لمعالجة السداد في سدة الفلين المهددة بالانهيار بسبب تدفق المياه.

وقال الحاج ابو ضياء في حديث لـ"الاتجاه برس" ان "الجهد العسكري للحشد الشعبي بعد ان غادر البصرة بسبب عدم تعاون الحكومة المحلية، عاد اليها بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للقيام بمهام خدمية في كل مرافق المحافظة والان توجهنا بمعداتنا والاليات الى هور الحويزة من اجل معالجة سدة ابو الفلين المهددة بالانهيار".

واضاف ان "الجهد الهندسي للحشد يعمل الان في سدة ابو الفلين، وبقية السداد من اجل كبح مخاطرها والسيطرة عليها".

يذكر ان سدة ابو الفلين في هور الحويزة قرب حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة ووفق مصادر محلية ان انهيارها يغرق اطراف البصرة.

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