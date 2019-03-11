2019/03/11 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار عن نجاة طالبة في المرحلة الاعدادية من الموت انتحارا بسبب رسوبها في الامتحانات .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار عن نجاة طالبة في المرحلة الاعدادية من الموت انتحارا بسبب رسوبها في الامتحانات .وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ، ان الطالبة البالغة من العمر 18 عاما اقدمت على اضرام النار في جسدها بمنزلها في مدينة الناصرية بسبب رسوبها في الامتحانات .واوضح ان ذوي الطالبة سارعوا بنقلها الى المستشفى حيث انقذت من الموت الا ان الحروق اصابت 90% من جسمها .وبين ان الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته وما اذا كانت هناك دوافع جنائية خلفه .انتهى،ت ع ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار : نجاة طالبة حاولت الانتحار بسبب رسوبها في الامتحان) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار : نجاة طالبة حاولت الانتحار بسبب رسوبها في الامتحان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).