ما هو الفرق بين المقاتلة الحربية والهجومية

2019/03/11 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما يتابع القارئ الأخبار العسكرية والأسلحة وآخر التقنيات في المجال العسكري، فإنه يواجه مصطلحات مختلفة، من بينها طائرة مقاتلة أو هجومية.

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