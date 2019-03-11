عادل الجبير يزور الهند لمناقشة قضايا هامة

2019/03/11 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الإثنين، بزيارة إلى العاصمة الهندية نيودلهي، بعد أيام من زيارته إلى باكستان، لإنهاء التوتر القائم بين الدولتين النوويتين.

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