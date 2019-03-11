تأجيل زيارة لافروف إلى تركيا حتى الـ 18 من مارس

2019/03/11 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن زيارة الوزير سيرغي لافروف، إلى تركيا قد تأجلت لمدة أسبوع بسبب تعديلات في جدول أعماله.

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