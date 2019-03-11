موديز تحذر: تعريفات البريكست بدون صفقة ستضر قطاع السيارات

2019/03/11 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ترى وكالة "موديز" أن التعريفات الجديدة في ظل سيناريو البريكست بدون اتفاق من شأنها أن تضر الطاقة الإنتاجية لصناع السيارات عالمياً.





وأوضح تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، أن إنتاج المملكة المتحدة من تلك الشركات المصنعة للسيارات مرتبط بشكل كبير بالاتحاد الأوروبي وبالتالي فإن البريكست بدون اتفاق سيؤدي إلى تأثير سلبي.





وبحسب الوكالة، فإن أبرز هذه الآثار السلبية يتمثل في وقف تجارة السيارات الخالية من الرسوم الجمركية مع دول الاتحاد الأوروبي.





وأضافت موديز أنه في مثل هذا السيناريو، فإن السيارات المصنعة بالمملكة المتحدة والتي سيتم تصديرها للاتحاد الأوروبي قد تواجه تعريفات سيارات بنسبة 10%، بما يتماشى مع الضرائب التي تدفعها الدول غير الأعضاء بالكتلة.





وتعتبر صناعة السيارات بمثابة الجهة الأكثر عرضة للضرر بشكل خاص جراء البريكست، حيث أنه يتم تصدير ما يزيد على 80% من الإنتاج المحلي للمملكة المتحدة في العام الماضي مع إرسال نصف هذه النسبة للاتحاد الأوروبي.





وبحسب التقرير، فإن الأثر المباشر للتعريفات قد يضر ما يصل إلى 30% من الأرباح التشغيلية في صانعة السيارات اليابانية نيسان.





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