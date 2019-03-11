مبيعات التجزئة الأمريكية تتعافى من أكبر وتيرة هبوط بـ10 سنوات

2019/03/11 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تمكنت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة من التعافي قليلاً بعد أكبر وتيرة هبوط في 10 سنوات خلال شهر يناير الماضي.





وكشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة نمت بنسبة 0.2% خلال شهر يناير الماضي مقابل هبوط بنحو 1.6% في ديسمبر الماضي بعد التعديل.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات التجزئة لن تسجل نمواً في شهر يناير.





يذكر أن وتيرة الهبوط في مبيعات التجزئة في ديسمبر الماضي كانت هي الأكبر منذ أواخر عام 2009.





وتأتي قراءة يناير مع قفزة بنحو 3.3% في مستلزمات المنازل يقابله هبوط بنحو 2.6% في مبيعات السيارات المتنوعة.





أما على أساس سنوي، فإن مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد حول العالم ارتفعت بنحو 2.3% خلال يناير الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.





وبالنسبة لمبيعات التجزئة الأساسية والتي تستثني قطاع السيارات وقطع الغيار، فارتفعت بنسبة 0.9% في يناير الماضي مقابل انخفاض 2.1% في ديسمبر السابق له.





وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن تشهد مبيعات التجزئة الأمريكية الأساسية زيادة بنسبة 0.4% خلال يناير على أساس شهري.





وبحلول الساعة 12:43 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي مقابل اليورو لتسجل العملة الأوروبية الموحدة 1.1240 دولار.





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