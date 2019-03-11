الاتحاد الأوروبي: مستعدون لاستئناف محادثات البريسكت

2019/03/11 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قالت المفوضية الأوروبية إنها ستظل مستعدة لمواصلة المفاوضات مع المملكة المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاقية للبريكست بحلول نهاية الشهر.





وأوضح المتحدث باسم المفوضية "مارجريتس شيناس" في تعليقات، اليوم الاثنين، أن بروكسل كانت مستعدة للاجتماع مع المملكة المتحدة في أيّ وقت من أجل التوصل إلى حل للمأزق الحالي بشأن ترتيبات دعم إيرلندا التي رفضها أعضاء البرلمان البريطاني.





وكانت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي أجرت مكالمة هاتفية مع جان كلود يونكر رئيس المفوضية بالأمس بعد المحادثات الفنية بين الجانبين في عطلة الأسبوع والتي لم تحرز أيّ تقدم لتظل المفاوضات عالقة في طريق مسدود.





وذكر "شيناس" أنه لم يتم عقد اجتماعات سياسية أخرى بين يونكر وماي قبل تصويت البرلمان لكنه أوضح أن كلا الجانبين سيظلان على تواصل هذا الأسبوع.





وتابع: سنظل منفتحين وراغبين في لقاء المفاوضين البريطانيين في أيّ وقت، كما أننا ملتزمون بالتوصل لهذا الاتفاق قبل 29 مارس.





ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا ما لم يتم تأجيل الموعد وفقاً لتصويب برلماني.





وأوضح المتحدث باسم المفوضية أن الأمر متروك الآن لمجلس العموم البريطاني من أجل اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة.





ومن المقرر أن يقوم مجلس العموم البريطاني بالتصويت غداً على تعديل صفقة البريكست المقترحة من تريزا ماي.





وبحلول الساعة 11:54 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2% ليسجل 1.2990 دولار.





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