2019/03/11 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت تركيا، اليوم الاثنين، السفير البلجيكي في البلاد، احتجاجا على قرار من القضاء البلجيكي بعدم ملاحقة أعضاء "حزب العمال الكردستاني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تستدعي سفير بلجيكا بسبب عدم ملاحقة عناصر "العمال الكردستاني") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تستدعي سفير بلجيكا بسبب عدم ملاحقة عناصر "العمال الكردستاني") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).