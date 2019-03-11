7 نصائح.. كيف تحمي عظامك مع تقدمك في العمر

2019/03/11 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول العلم إنه كلما تقدم الإنسان في العمر، أصبحت عظامه أكثر رقة وأقل كثافة، الأمر الذي يجعلها عرضة لأمراض عدة، وهو ما يتطلب عناية خاصة

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