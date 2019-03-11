2019/03/11 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. العلوان يطالب عبد المهدي برفع مخصصات الكوادر الإدارية بوزارة الصحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/11 | 16:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. العلوان يطالب عبد المهدي برفع مخصصات الكوادر الإدارية بوزارة الصحة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. العلوان يطالب عبد المهدي برفع مخصصات الكوادر الإدارية بوزارة الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).