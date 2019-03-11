راموس يكشف كواليس

2019/03/11 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مدافع وقائد ريال مدريد الاسباني لكرة القدم سيرجيو راموس، اليوم الاثنين، حقيقة العديد من القضايا التي تدور حول الفريق بالفترة الأخيرة، في ظل تراجع النتائج بشكل غير مبرر.

وكتب راموس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "بالنسبة للاعبي كرة القدم، ما نحبه هو الرد داخل الملعب، لكن هذا الموسم، الأمور لا تجري على هذا النحو، لا أخفي أن تطور الأحداث في الآونة الأخيرة كان كارثيا".

وأضاف "اللاعبون هم الأكثر مسؤولية عما يحدث، وبصفتي قائد الفريق، فأنا أكثرهم تحملاً للمسؤولية، ولهذا السبب اعتقد أن أكثر الطرق صدقًا للإجابة على الأسئلة التي تدور حولنا، هي مواجهتها مباشرة".

وحصل راموس متعمدًا على بطاقة صفراء في ذهاب دور ال16 أمام أياكس، ليُعاقب من اليويفا بالغياب عن مواجهة الإياب ويصبح سببًا في خروج فريقه من دوري الأبطال، وفي هذا الصدد، صرح المدافع "كان خطأ من الأعلى إلى الأسفل وأعترف بذلك".

وأردف "مجادلتي مع الرئيس؟ هناك أشياء تحدث في غرفة خلع الملابس وحلها يكون هناك أيضًا، لا توجد مشكلة، وفقط هناك مصلحة واحدة للجميع وهي ريال مدريد، نتحدث دائمًا فيما بيننا ونحفز أنفسنا بطريقة بناءة".

وتحدث راموس عن حقيقة شجاره مع مارسيلو، وصرح قائلاً "في التدريبات يكون لدينا بعض الحالات، التوتر جزء من العمل، لكنها مجرد حكاية عابرة، مارسيلو بمثابة الأخ لي، وسافرت إلى بلد الوليد لأنني أردت أن أكون قريبا وأساند زملائي".

وواصل راموس "سولاري؟ إنه قرار ليس من اختصاصنا ولا نتدخل فيه أبدًا، لدينا احترام كبير للموقف، ونحن ندعم دائما مدرب ريال مدريد، هذه الانعكاسات بلا شك هي نتيجة لموسم مخيب للاَمال للغاية، لكن إذا لم نتوقف عن النجاح، فلن نتوقف عن الهزيمة، نحن ملزمون بالاستمرار والعمل والتطور"".

واستطرد "دائمًا مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المحظوظين فقط يلعبون في الريال، لا يوجد اسم صنع هذا النادي الأسطوري، لكن الجميع قد ساهم في كتابة تاريخه".

وأتم سيرجيو "معًا علينا العمل من أجل المستقبل، واستعادة اللون الأبيض".

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