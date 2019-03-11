تجديد الفكر الديني بين العقل والنقل

2019/03/11 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خدر شنگالي أن موضوع تجديد الفكر الديني أصبح اليوم من المواضيع والمسائل المهمة والمتداولة بشكل كبير في المجتمعات وخاصة المجتمعات التي لاتزال تعاني من تراكمات وترسبات الماضي والتي أصبحت لاتنسجم ولا تلائم مع واقعنا اليوم وما وصل إليه التقدم والتطور في الفكر البشري ، وأصبح هذا الموضوع يستقطب الكثير من المثقفين والمتنورين الذين يرون التجديد […]

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