نائبة عن الانبار توجه دعوة الى الذين راجعوا لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بممثلية التربية في اربيل

2019/03/11 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

وجهت النائبة عن محافظة الانبار نهلة الراوي، دعوة الى المواطنين الذين راجعوا لجنة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بممثلية التربية في اربيل .





وقالت الراوي قي بيان تلقى “النور نيوز”، “الى جميع المواطنين المدرجة اسمائهم في القوائم ادناه والذين راجعوا بتاريخ ١٣و ١٤/ ٢ / ٢٠١٩ لجنة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بممثلية التربية في اربيل وتم تسجل اسمائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

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