وزير التخطيط يعلن إنشاء صندوقين دوليين لإدارة ملف الدعم لمشاريع اعادة الاعمار

2019/03/11 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ترأس وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً لبحث تعزيز جهود الدعم الدولي والسبل الأمثل لاستثمارها، بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق، ورئيس صندوق اعادة الاعمار الدكتور مصطفى الهيتي، ونائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وسفير الاتحاد الأوربي لدى العراق، وبعثة البنك الدولي، وعدد من السادة الممثلين عن المجتمع الدولي.

وأعلن الدليمي في مؤتمر صحفي بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “إطلاق المنصة الوطنية للإعمار والتنمية، لإدارة ومتابعة مشاريع اعادة الاعمار والاستقرار والتنمية المستدامة، والتي ستحتوي على قاعدة بيانات مكانية متكاملة عن مواقع المشاريع المنفذة والمخطط لها من قبل الحكومة العراقية، وبرامج ومنظمات المجتمع الدولي”.

وكشف الوزير، عن “قرار مجلس الوزراء في إنشاء صندوقي ائتمان لإدارة ملف الدعم الدولي الخاصة بمشاريع وبرامج التعافي واعادة الاعمار والتنمية، وذلك تنفيذاً لمقررات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي عقد مطلع العام الماضي”.

وأكد الدليمي، ان “الفترة المقبلة ستشهد توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع البنك الدولي، ستمثل اطاراً قانونياً لعمله في العراق”، لافتاً إلى أن “صندوق التعافي واعادة اعمار العراق سيعمل على تعزيز فاعلية التمويل، من خلال الإدارة المشتركة بين الوزارة والمجتمع الدولي اعتماداً على خطة التنمية الخمسية لوزارة التخطيط”.

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