العراق وآثاره المندثرة اقتصادياً

2019/03/11 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد عزالدين المحمدي… الاثار تعد جزء اساسي وقيم من مكونات الدول ووجودها تعني تاريخ الامم والتي تحافظ على هوية الامة التي تتميز بها، ولما للآثار من اهمية كبيرة فبرز علم جديد يسمى علم الآثار والذي يهتم بدراسة ماضي وتاريخ المجموعات الانسانية وكذلك الموروث المادي للانسان عبر التاريخ .ولما للآثار من اهمية اجتماعية […]

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