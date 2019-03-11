سماع دوي انفجارات عديدة بمنطقة الباغوز السورية الحدودية مع العراق

2019/03/11 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… افاد مصدر امني في قيادة حشد الانبار، الاثنين ، بوقوع انفجارات عنيفة داخل منطقة الباغوز السورية القريبة من الشريط الحدودي مع العراق .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان “دوي انفجارات عنيفة سمع في منطقة ناحية الرمانة القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا داخل منطقة الباغوز السورية بالتزامن مع استمرار […]

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