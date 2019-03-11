2019/03/11 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية ،الاثنين، عن العديد من نقاط الضعف في الأسلحة الأمريكية الخارقة.وقالت المجلة نقلا عن الخبير العسكري “ديفيد أوشمانك” إن “الولايات المتحدة تحتاج إلى إنفاق نحو 24 مليار دولار سنويا، من أجل تصحيح نقاط الضعف في صناعة الدفاع”، محذرة “قيادة القوات المسلحة الأمريكية من أنه في حال نشوب نزاع عسكري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “ناشيونال إنترست” تكشف العديد من نقاط الضعف في الأسلحة الأمريكية الخارقة alansaar.

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