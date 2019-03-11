2019/03/11 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني ،الاثنين، عن قيام عناصر من حرس الحدود السعودي باغتصاب العشرات من الأطفال اليمنيين.ونقل الموقع في تقرير له شهادة طفل يمني يدعى “طه” ويبلغ من العمر 14 عاما، تفاصيل اغتصابه على يد حرس الحدود السعودي، بعد أن أقنعه مهرب “قات”، بالعمل معه لصغر سنه، وبأن التهريب سهل وفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “ميدل إيست آي”: عناصر حرس الحدود السعودي يقومون باغتصاب العشرات من الأطفال اليمنيين alansaar.

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