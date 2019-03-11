المبتدأ عند كارل ماركس

2019/03/11 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الكريم قاسم… ربما لمرارة الظرف خلقت من ماركس مصارعا على صعيد المادة..لذلك، نذر نفسه لتحطيم الاستبداد وتأمين الرغيف للمعوزين.لكن، ماركس المفكر أكبر من أن يظل في دائرة شعبه الضيقة، فيعتبره الشعب المختار الذي له الحق بالحياة، فيستعبد الشعوب ويفتك بالرجال والنساء والأولاد والمواشي أيضا.إن ماركس الذي حرم الرغيف حلم […]

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