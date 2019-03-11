الحكمة : ندعم جهود الحكومة في بناء أفضل العلاقات مع الشقيقة السعودية

2019/03/11 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد مكتب العلاقات الخارجية، لتيار الحكمة، اليوم الاثنين، ان التيار يرحب بالجهود والمبادرات التي من شأنها بناء أفضل العلاقات مع الشقيقة المملكة العربية السعودية.وقال مسؤول المكتب محمد الشمري في بيان تلقته /SNG/، ان “لطالما كان الانفتاح على الاشقاء العرب يمثل ركيزة أساسية في رؤية سماحة عمار الحكيم وتيار الحكمة الوطني لما ينبغي أن ...

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