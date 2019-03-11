2019/03/11 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ العراق يبدي استعداده لتصدير التمور الى استراليا

11/03/2019 16:30:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

ابدت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، استعدادها لتصدير التمور العراقية الى استراليا، مشيرة الى وجود تشابه للبيئة والمناخ ما بين العراق واستراليا.

وذكر وزير الزراعة صالح الحسني في بيان له تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنه "تباحث مع السفير الاسترالي ببغداد جوان لونديز لبحث آفاق التعاون المشترك في المجال الزراعي بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك في مجال الاستثمار"، مؤكداً "وجود تشابه للبيئة والمناخ ما بين العراق واستراليا ووجود مساحات واسعة من الأراضي الخصبة التي يمكن استغلالها بزراعة المحاصيل الاقتصادية ومنها الحنطة والشعير والذرة الصفراء" .

وشدد الحسني على "اهمية حماية المنتج المحلي والعمل الجاد بتقديم الدعم للفلاحين والمزارعين من خلال توفير متطلبات العملية الزراعية والتعامل مع الاستيراد حسب الروزنامة الزراعية لتأمين الأمن الغذائي"، مبديا "استعداد العراق لتصدير التمور العراقية لاستراليا وزيادة التعاون التقني في هذا المجال".

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