2019/03/11 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعادت السلطة الكمركية في مركز كمرك المنذرية الحدودي بمحافظة ديالى، اليوم الأثنين، إرساليتين فشلت بالفحوصات احداها محملة بمادة السيراميك و الأرسالية الأخرى محملة بشحنة خيار مخلل بوزن {٤٧} طن و كلا الأرساليتين ذات منشأ أيراني.

وجاء في بيان للهيأة العامة للكمارك، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن" إعادة الاصدار جاءت بعد فشل الأرساليتين بالفحص المختبري الذي يجريه جهاز التقييس والسيطرة النوعية العامل في المنفذ"، موضحاً" حيث اظهرت الفحوصات أن أرسالية السيراميك فشلت بسبب وجود زيادة في انحراف معدل السمك بينما أعيدت ارسالية الخيار المخلل بسبب تلوثها بالبكتريا الهوائية وتمت اعادة أصدارها وفقأ للقوانين والتعليمات النافذة".



يذكر الهيأة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر عن أجراءات مماثلة تتخذها مراكزها الكمركية تحرص من خلالها على ضبط عمليات دخول البضائع المستوردة بغية منع المواد المخالفة للشروط الصحية و المواصفات القياسية المعتمدة.انتهى

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