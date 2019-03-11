شاهد البث المباشر لمباراة الزوراء وفريق الوصل الاماراتي

2019/03/11 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رابط البث المباشر لمباراة نادي الزوراء ونظيره الوصل الاماراتي في ثاني مبارياته ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، على ملعب كربلاء الدولي :

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