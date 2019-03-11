حقائق صادمة في حديث وزير النفط

2019/03/11 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حديث صادم ومثير لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط السيد ثامر الغضبان يوم أمس الأحد 10 آذار 2019 قال فيه ( إنّ الحكومة الاتحادية لم تجر حتى الآن أي مفاوضات مع إقليم كردستان حول الملف النفطي بسبب انشغالها خلال المدّة السابقة بتشكيل الحكومة الاتحادية وإقرار قانون الموازنة إلى جانب تشكيل حكومة الإقليم المحلية […]

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