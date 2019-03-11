2019/03/11 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قام متطوعون في محافظة ذي قار جنوب البلاد، الاثنين، باصلاح “فتحة كبيرة” في جسر لناحية تابعة لقضاء سوق الشيوخ.وقال احد المتطوعين مصطفى الفارس في حديث لـ “ناس” اليوم (11 اذار 2019)، “نحن مجموعة من المتطوعين تبرعنا لاصلاح فتحة كبيرة في جسر الجسر لم يمض على إنشائه أكثر من عام كامل في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متطوعون في ذي قار يصلحون جسرا في ناحية العكيكة (صور) NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متطوعون في ذي قار يصلحون جسرا في ناحية العكيكة (صور)) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متطوعون في ذي قار يصلحون جسرا في ناحية العكيكة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).