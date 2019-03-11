تركيا تدخل مرحلة الركود الاقتصادي

2019/03/11 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..انكمش الاقتصاد التركي بوتيرة أكبر من المتوقع بلغت 3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مسجلا بذلك أسوأ أداء له في نحو عقد من الزمن.وفاقت وتيرة انكماش الاقتصاد في الربع الأخير على أساس سنوي متوسط التوقعات، التي أشارت إلى 2.7%، ما يعني أن أزمة العملة التركية في العام الماضي دفعت […]

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